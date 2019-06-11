Физлица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения при неполучении дохода (не осуществляющий предпринимательскую деятельность), не обязаны платить ЕСВ.

Аргументы изложены в решении от 23 мая 2019 года Кировоградского окружного административного суда (дело № 340/453/19), пишет Лига.

Суд указал, что с физических лиц-предпринимателей, которые зарегистрированы в ЕГРПОУ, но не осуществляют деятельность (поскольку находятся в трудовых отношениях), нельзя взыскать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" не содержит предостережения для физических лиц-предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, касательно уплаты взноса независимо от получения дохода. Взнос насчитывается исключительно на определенную самостоятельно сумму дохода и ограничен минимумом и максимумом.

Также суд считает, что Управление имело право начислить взнос, приняв требование о его уплате, исключительно на основании:

акта проверки;

отчетности, подаваемой налогоплательщиками в органы доходов и сборов;

бухгалтерских и других документов, подтверждающих суммы выплат (дохода), на которые насчитывается взнос.

Суд отменил требование о взыскании ЕСВ, поскольку истец не подавал отчетность, Управление или другой государственный орган не проводили проверку в отношении истца, бухгалтерские и другие документы не были предоставлены. Вместе с тем, сведения из интегрированной карточки плательщика взноса и из Реестра не входят в перечень "других документов", поскольку не подтверждают сумму выплат (дохода). Такие сведения являются основанием назначения проверки. во время проведения которой у плательщика взноса возникает право предоставить пояснения, что составляет минимальный стандарт права на участие в процессе принятия решения.

Напомним, что у Зеленского пообещали простить ФЛП 7,4 миллиардов гривен долга по ЕСВ, но его сумма оказалась гораздо меньше.

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