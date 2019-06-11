В конце прошлого месяца в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 10336 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно уголовной ответственности за рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.

"Украинские города утопают в рекламе наркотических средств, нарисованной на домах, заборах и даже на порогах школ. На сегодняшний день эта проблема получила массовое распространение и несет угрозу здоровью и жизни, в первую очередь, подростков. Именно поэтому предлагается ввести уголовную ответственность для лиц, размещающих рекламу продажи наркотиков в общественных местах", - говорится в пояснительной записке

В частности, предлагается ввести ответственность за рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в том числе, размещение любым способом надписей в общественных местах, на фасадах домов и так далее, содержащих информацию об интернет-сайтах, номера телефонов продавцов.

За подобные преступления планируется наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, а за повторное нарушение - лишат свободы уже от семи до десяти лет.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

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