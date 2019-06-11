По оценкам министерства здравоохранения Демократической Республики Конго, эпидемия кори в стране привела к смерти 1500 человек с начала 2019 года. Об этом сообщает AFP.

"По оценкам министерства здравоохранения и агентства по оказанию помощи "Врачи без границ" (MSF), показатель (смертности - Прим. Ред.) составляет около 1500 смертей", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Оли Илунги Каленги, в стране с начала года наблюдается увеличение числа вероятных случаев заболевания корью. В середине мая было сообщено о 87 тыс. возможных случаев заболевания.

Случаи заболевания корью зафиксированы в 23 из 26 провинций республики. Министр также объявил о возобновлении крупномасштабной программы вакцинации с целью противостоять вспышке кори.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине заболели корью почти 1400 человек за неделю.

Также читайте о том, что в Кировоградской области зафиксировали десятую смерть от гриппа.