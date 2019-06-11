Во вторник, 11 июня 2019, игроки юниорской сборной Украины по футболу под руководством Александра Петракова вышли в финал Чемпионата мира до 20 лет.

В полуфинальном матче украинские футболисты минимально обыграли сборную Италии.

Единственный и победный мяч на 65-й минуте забил полузащитник "Динамо" Сергей Булеца, который точно пробил после прострела защитника "Шахтёра" Ефима Конопли с правого фланга. В штрафной также активно сыграл Владислав Супряга, освободив место одноклубнику и партнеру по сборной.

Отметим, что на воротах весь матч отлично отстоял Андрей Лунин, специально для этого прилетевший из расположения команды Шевченко после победы над Люксембургом.

Наши игроки продержались до конца, вдобавок играя в меньшинстве с 80-й минуты, когда за вторую желтую карточку бразильский арбитр удалил с поля динамовского защитника Дениса Попова, который теперь не сыграет в финальном матче.

В добавленные к основному времени игры минуты рефери с помощью системы VAR не засчитал гол в ворота Андрея Лунина из-за нарушения правил со стороны итальянского игрока.

Видео: youtube.com/Olti Lama

Финал Чемпионата мира среди футбольных сборных до 20 лет пройдет в субботу, 15 июня в польском городе Лодзь.

Сборная Украины по футболу впервые в истории сыграет в финале такого турнира.

Соперники наших игроков еще не определились. Ими станут футболисты из Эквадора либо Южной Кореи. Их полуфинал начнется в 21.30 сегодня же - во вторник, 11 июня.

14 июня в Гдыне пройдет матч за 3-е место с участием итальянцев и неудачников противостояния эквадорцев и корейцев.

Как сообщала "Страна", повар сборной Украины рассказал, что предпочитают в пищу наши игроки. Так, Руслан Малиновский не ест мяса, а заменяет его рыбой, морепродуктами и свежим салатом. Александр Зинченко - поклонник спагетти "Карбонара".

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