В Центральной избирательной комиссии зарегистрировали еще 23 кандидатов-самовыдвиженцев в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на досрочные выборы в Верховную Раду. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК во вторник, передает Укринформ.

Отмечается, что ЦИК рассмотрел представленные документы и зарегистрировал 23 кандидатов в нардепы, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения.

В соответствии с этим, по состоянию на 11 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения – 111, выдвинутых политическими партиями – 7.

Напомним, внеочередные парламентские выборы должны состояться в Украине 21 июля.

Ранее сообщалось, что ЦИК разрешили заключать прямые договоры для быстрой подготовки к выборам в Раду.

Также мы писали, что ЦИК зарегистрировала пятерых нардепов самовыдвиженцами-мажоритарщиками на выборы в Раду .