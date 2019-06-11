Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь обратился к народным депутатам с просьбой проголосовать за его отставку с должности. Об этом он 11 июня заявил в Twitter.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. как говорят, очень благодарен. Заранее", - написал он.

Фото: twitter.com

Напомним, Климкин 17 мая заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что до этого проинформировал Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака.

Также мы писали о том, что сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. Кроме того, в Верховную Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД Украины.