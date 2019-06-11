"Дубль №2". Глава МИД Украины Климкин попросил в Twitter Раду его уволить
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь обратился к народным депутатам с просьбой проголосовать за его отставку с должности. Об этом он 11 июня заявил в Twitter.
"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. как говорят, очень благодарен. Заранее", - написал он.
Фото: twitter.com
Напомним, Климкин 17 мая заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что до этого проинформировал Зеленского о своем намерении.
30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.
Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака.
Также мы писали о том, что сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. Кроме того, в Верховную Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД Украины.