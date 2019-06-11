Нападающий испанской Барселоны и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по итогам текущего года по версии Forbes.

Как сообщает журнал, общий доход аргентинца в 2019 году составил $127 млн. Из них $35 млн - результат коммерческих соглашений с рядом известных брендов.

Первую тройку списка составляют футболисты - впервые в истории рейтинга. На втором месте находится форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду с доходом $109 млн. При этом по спонсорским поступлениям -$44 млн - он опережает Месси. На третьей строчке рейтинга - нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, чей совокупный доход составляет $105 млн ($30 млн) из них - спонсорские.

В списке спортсменов, которые не занимаются футболом, на четвертой позиции оказался мексиканский боксер Сауль Альварес. Он заработал $94 млн. Компанию в пятерке лучших ему составляет швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший на $600 тыс. меньше.

Лионель Месси (футбол) - $127 млн

Криштиану Роналду (футбол) - $109 млн,

Неймар (футбол) - $105 млн,

Канело Альварес (бокс) - $94 млн,

Роже Федерер (теннис) - $93,4 млн,

Расселл Уилсон (американский футбол) - $89,5 млн,

Аарон Роджерс (американский футбол) - $89,3 млн,

Леброн Джеймс (баскетбол) - $89 млн,

Стефен Карри (баскетбол) - $79,8 млн,

Новак Джокович (теннис) - $50,6 млн.

Отметим, что в топ-100 рейтинга попала лишь одна женщина - американская теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 63-е место с доходом в $29,2 млн.

Ранее сообщалось, что Месси предложил Барселоне купить трех футболистов и назвал их имена.

Также мы писали, что с Лионелем Месси хотят заключить контракт на всю жизнь.