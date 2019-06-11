Месси возглавил рейтинг самых богатых спортсменов по версии Forbes, Роналду на втором месте
Нападающий испанской Барселоны и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по итогам текущего года по версии Forbes.
Как сообщает журнал, общий доход аргентинца в 2019 году составил $127 млн. Из них $35 млн - результат коммерческих соглашений с рядом известных брендов.
Первую тройку списка составляют футболисты - впервые в истории рейтинга. На втором месте находится форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду с доходом $109 млн. При этом по спонсорским поступлениям -$44 млн - он опережает Месси. На третьей строчке рейтинга - нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, чей совокупный доход составляет $105 млн ($30 млн) из них - спонсорские.
В списке спортсменов, которые не занимаются футболом, на четвертой позиции оказался мексиканский боксер Сауль Альварес. Он заработал $94 млн. Компанию в пятерке лучших ему составляет швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший на $600 тыс. меньше.
- Лионель Месси (футбол) - $127 млн
- Криштиану Роналду (футбол) - $109 млн,
- Неймар (футбол) - $105 млн,
- Канело Альварес (бокс) - $94 млн,
- Роже Федерер (теннис) - $93,4 млн,
- Расселл Уилсон (американский футбол) - $89,5 млн,
- Аарон Роджерс (американский футбол) - $89,3 млн,
- Леброн Джеймс (баскетбол) - $89 млн,
- Стефен Карри (баскетбол) - $79,8 млн,
- Новак Джокович (теннис) - $50,6 млн.
Отметим, что в топ-100 рейтинга попала лишь одна женщина - американская теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 63-е место с доходом в $29,2 млн.
Ранее сообщалось, что Месси предложил Барселоне купить трех футболистов и назвал их имена.
Также мы писали, что с Лионелем Месси хотят заключить контракт на всю жизнь.