На валютном рынке после вчерашнего уверенного удешевления безналичный доллар резко развернулся и пошел вверх: к вечеру 11 июня его курс подскочил на 23 копейки, и торговля завершилась в рамках 26,43-26,48 грн./$. Об этом пишет UBR.ua.

Для многих подорожание доллара оказалось совершенно неожиданным. Ведь с самого утра гривна укреплялась, ее курс уходил к 26,18 грн./$. Более того - казначеи рассказывают, что Нацбанк достаточно активно скупал валюту на уровне 26,23 грн./$ - приобрел порядка $20 млн.

Однако вслед за НБУ за покупками валюты потянулись и другие покупатели. Спрос на доллар резко подскочил и курс взлетел. Финансисты назвали для этого сразу две причины.

Первая: это подготовка к завтрашнему погашению Минфином его трехмесячных гривневых гособлигаций. Гривну (около 5 млрд. грн.) получат, как наши держатели, так и западные инвестфонды, которые будут выводить средства на родину. Им потребуется доллар.

Вторая: доллар скупал украинский бизнес, заинтересовавшийся удешевленным долларом. "Образовался отложенный спрос и крупные игроки, импортеры, дождавшись минимального курса в конце тренда на снижение, вышли на рынок с покупкой доллара", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Наличный рынок молниеносно отреагировал на подорожание межбанка. Средняя цена наличного доллара на продаже людям подскочила на 10 копеек, и оказалась в рамках 26,50-26,65 грн./$. Минимальная вышла на уровень 26,37 грн./$, а максимальная на 27,10 грн./$. При этом выкуп доллара у населения производился в диапазоне 26,0-26,40 грн./$.

Курс валют на черном рынке по состоянию на вечер 11 июня:

Фото: ubr.ua

На 12 июня никто не дает обнадеживающих прогнозов, все хором говорят о дальнейшем подорожании доллара. "Думаю, межбанк будет открываться в рамках 26,40-26,50 грн./$. Дальнейшее же курсовое движение будет зависеть от итога размещения новых выпусков ОВГЗ с одной стороны и результатов выплат по более ранним выпускам - с другой. Когда все поймут, какой объем средств будет перевложен в новые бумаги, а какой иностранные коллеги все-таки выведут на родину", - сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

А его коллеги открыто говорят о девальвационном тренде. "По нашему мнению, разворот тренда по причине отложенного спроса - это ситуативный фактор, на котором завтра может продолжиться спекулятивное раскачивание курса, поэтому резкого разворота в сторону снижения не стоит ожидать", — резюмировал Олег Куринной.

Ранее "Страна" сообщала, что в понедельник доллар обвалился, но дальше падать некуда.

Также читайте о том, что банкиры рассказали, чего ждут от курса доллара на этой неделе.