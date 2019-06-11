Генпрокурор Украины Юрий Луценко был назначен на должность с нарушением законодательства, поскольку не соответствует требованиям закона "О прокуратуре". Об этом говорится в представлении президента Украины Владимира Зеленского о даче согласия парламента на увольнение Луценко с должности генпрокурора на сайте парламенте.

"Луценко Юрий Витальевич не соответствует установленным законом Украины "О прокуратуре" требованиям к генеральному прокурору Украины, а поэтому не может находиться на этой должности, а его назначение на должность состоялось с нарушением Конституции Украины и закона Украины "О прокуратуре", - говорится в тексте представления.

Согласно обоснованию со ссылкой на законодательство, генпрокурор является прокурором органа прокуратуры, и пребывание на административной должности не освобождает его от осуществления полномочий прокурора.

Кроме того, согласно закону "О прокуратуре", претендент на административную должность в прокуратуре должен соответствовать общим требованиям к прокурору – наличие высшего юридического образования, стаж работы в области права, владение государственным языком.

"Таким образом, генеральным прокурором может быть лицо, которое соответствует требованиям, установленным статьями 27 и 40 закона Украины "О прокуратуре", в том числе в части соблюдения требований относительно наличия высшего юридического образования и стажа работы в сфере права", - сказано в представлении главы государства.

Как писала "Страна", во вторник Зеленский направил в Верховную Раду представление о даче согласия парламента на увольнение Луценко (проект постановления №10380).

Напомним, 12 мая 2016 года перед голосованием за назначение Луценко генеральным прокурором Верховная Рада внесла изменения в законодательство, изымающие требование к генпрокурору о необходимости иметь высшее юридическое образование. Эти изменения позволили Луценко возглавить Генеральную прокуратуру.

Также мы писали, что у Зеленского заявили, что хотят уволить Луценко на следующей неделе.