Во вторник, 11 июня, цены на нефть двигаются разнонаправленно на ключевых биржах. В Европе цена падает, в США - растет.

Это происходит на фоне прогнозов по снижению запасов "черного золота" в США, а также ожиданий, что ключевые государства ОПЕК договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи на будущей встрече в июле.

Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть европейского сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 вторника составила $62,51 за баррель, что на $0,22 (0,35%) ниже уровня предыдущей сессии.

При этом фьючерсные контракты на нефть североамериканского сорта WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,3 (0,54%) - до $53,56 за бочку (barrel).

Также 11 июня в британской нефтекомпании BP сообщили, что объемы добычи как нефти, так и природного газа в США в 2018 году выросли рекордными темпами за всю историю наблюдений. Основную часть прироста обеспечили сланцевые месторождения на суше.

Производство нефти в США в минувшем году подскочило на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) - это максимальный рост, когда либо отмечавшийся для одной страны, говорится в обзоре BP по мировой экономике.

Главный экономист BP Спенсер Дэйл заявил, что замедление темпов глобального экономического подъема может ограничить спрос на нефть и газ в этом году. Торговые войны, по его словам, могут привести к падению спроса в долгосрочной перспективе.

Минэнерго США обнародует данные о запасах за прошедшую неделю в среду в 17:30.

По мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,25 млн баррелей. Если отчет Минэнерго подтвердит ожидания аналитиков, снижение запасов станет рекордным с начала мая.

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