Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту служебной халатности, приведшей к тяжелым последствиям в результате пожара в областном медицинском центре психического здоровья, когда погибли шесть человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве о нарушении установленных правил пожарной безопасности в учреждении и по факту умышленного убийства, умышленного уничтожения или повреждения имущества, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Также прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - отмечается в сообщении.

В настоящее время отрабатываются несколько версий причин пожара, в том числе относительно занесения источника возгорания извне.

В прокуратуре уточнили, что в результате пожара погибли четыре пациента и одна сотрудница больницы. Еще один человек, по предварительной информации, умер от болезни за несколько часов до пожара.

В рамках расследования будет проверено надлежащее выполнение обязанностей ответственными сотрудниками Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области по проверкам пожарной безопасности в учреждении. Досудебное расследование поручено территориальному управлению Государственного бюро расследований в Николаеве.

Напомним, вечером 10 июня произошло возгорание в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья. По информации полиции, в результате пожара погибли 6 человек (4 человека погибли на месте, еще 2 умерли в медучреждениях). Еще 6 пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии. Среди погибших – медсестра больницы. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу.

Здание больницы было введено в эксплуатацию более 50 лет назад. Возраст пациентов лечебного учреждения 70-90 лет. На момент возгорания в здании находились 59 человек, их них 52 больных и три человека медперсонала.

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