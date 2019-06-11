Во вторник, 11 июня, стало известно о том, что блогер и телеведущий канала 1+1 Сергей Иванов идет на выборы в Верховную Раду Украины от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа. Об этом "Стране" сообщили собственные источники в партии.

Фото: day.kyiv.ua

Как стало известно "Стране", Иванов идет по одному из мажоритарных округов.

Сергей Иванов родился 26 августа 1976 года. Окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля.

Работал в органах прокуратуры. Позже был принят на должность заместителя департамента контроля за оборотом подакцизных товаров Луганской налоговой администрации, откуда был уволен, по одной версии, за коррупционные действия.

По другой версии, Иванов был уволен за публичную поддержу Евромайдана.

В мае 2014 года стал известным как блогер, выступавший с радикальных майдановских и националистических позиций.

"Я считаю, что этот город (Луганск), изначально люмпенский, получает то, что по сути дела заслужил. Здесь очень много необразованных людей, в которых дали всходы идеи великоросского шовинизма, навязываемые радикальными идеологическими российскими сектами Кургиняна, Дугина со всеми его движениями", - написал Иванов в июле 2014 года в разгар боев за Луганск, когда город находился под обстрелами без воды и электричества.

В начале октября 2016 года Сергей Иванов вместе с Наталией Мосейчук стали ведущими ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

Ранее сообщалось, что предварительный список мажоритарщиков от "Слуги народа" появится в течение суток, окончательный - 6 июля.

Также мы писали, что "Слуга народа" выдвинет почти две сотни кандидатов по мажоритарке.