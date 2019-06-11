Объемы добычи как нефти, так и природного газа, в США в 2018 году выросли рекордными темпами за всю историю наблюдений. Об этом говорится в обзоре британской BP по мировой энергетике, пишет Интерфакс.

Причем основную часть прироста обеспечили сланцевые месторождения на суше. Производство нефти в США в минувшем году подскочило на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) - это максимальный рост, когда либо отмечавшийся для одной страны.

Производство газа подскочило на рекордные 86 млрд кубометров, что примерно эквивалентно потреблению в Великобритании и почти на 40% выше предыдущего рекорда, поставленного Россией в 2010 году.

"То, что мы видели в прошлом году, просто поразительно - это поразительное двойной рекорд США", - сказал главный экономист BP Спенсер Дэйл. Такой рост, по его словам, обусловлен "сланцевой революцией в США" как в добыче нефти, так и газа.

Главный экономист BP Спенсер Дэйл заявил, что замедление темпов глобального экономического подъема может ограничить спрос на нефть и газ в этом году. Торговые войны, по его словам, могут привести к падению спроса в долгосрочной перспективе.

"Зигзаги" на нефтяном рынке, отмечавшиеся в прошлом году, связаны с тем, что управлять рынком довольно сложно, "особенно, когда в одной части мира происходит рекордный рост добычи, а в других отмечается повышенная геополитическая напряженность", - отметил Дэйл.

В обзоре BP также говорится, что глобальный спрос на энергоносители в 2018 году вырос на 2,9%, а выбросы углерода увеличились на 2%, максимальными темпами за семь лет. "Мы наблюдаем растущие расхождения между требованиями общества о принятии мер против изменения климата и реальным прогрессом в этом направлении - спрос на энергоносители и выбросы углекислого газа растут самыми быстрыми темпами за последние годы, - отметил Дэйл. - Мир находится на нежелательном пути развития".

"Чем дольше объемы выбросов углекислого газа будут продолжать расти, тем труднее и затратнее будет принятие необходимых мер по их сокращению, - считает глава BP Боб Дадли. - Как я уже не раз говорил, речь идет не о скорейшем переходе к ВИЭ, а о снижении выбросов углекислого газа по многим направлениям".

Производство возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире в прошлом году выросло на 14,5%, почти повторив рекорд 2017 г. Тем не менее, ВИЭ обеспечили лишь около трети общего прироста производства электроэнергии.

Напомним, что цены на нефть растут из-за заявлений о кооперации России и Саудовской Аравии.

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