Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека обратился ко всем болельщикам клуба перед переходом в "Рому". Его цитирует пресс-служба "горняков".

"Я помню день, когда прилетел в Киев, чтобы подписать контракт с "Шахтером". Сумасшедшая мотивация, желание побеждать и волнение перед неизвестным: новая страна, новые люди, вокруг все чужое и незнакомое. Прошло три года. Сегодня я ухожу, оставляя в "Шахтере" семью, а в Украине – свой второй дом.

Украина многое мне дала: здесь мы побеждали и выигрывали трофеи, здесь я получил уникальный опыт. Но главное, что я здесь приобрел, – это люди. Люди, которые были рядом каждый день, верили в меня и поддерживали.

Я благодарен президенту Ринату Ахметову за мудрость и содействие во всем. Я благодарен своим игрокам: мы многому друг друга научили, без сомнения, мой успех – заслуга каждого из вас. Я горячо благодарен болельщикам: ребята, вы – сила! Я благодарен всем, кто стоит за эмблемой "Шахтера": директорам клуба, докторам, поварам, массажистам, китменам (сотрудникам, ответственным за экипировку - Прим.Ред.). Я говорю сегодня спасибо всем. Мы были отличной командой, и я никогда вас не забуду.

Я горжусь временем, проведенным в "Шахтере". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арены", не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце "Шахтера" – в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там.

Уходя, я желаю "Шахтеру" вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер "Шахтера", но по-прежнему большой его болельщик. Каждую игру я буду болеть за "оранжево-черную" семью и ждать новых побед.

Я принимаю новый вызов. Но Украина навсегда останется в моем сердце. Здесь родился мой сын, здесь я провел три счастливых года. Я не говорю "прощай", я говорю "до свидания".

Фото: Татьков Сергей

Как сообщала "Страна", руководство "Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Александром Хацкевичем.

"То, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи", - отметил президент клуба Игорь Суркис.

Напомним, что Фонсека ушел с поста главного тренера Шахтера и возглавил "Рому".