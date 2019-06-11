Сегодня Конституционный суд начал рассмотрение иска о законности роспуска Рады. Его еще в мае подали депутаты от "Народного фронта".

Сегодня суд почти весь день заслушивал стороны этого дела. И теперь он в закрытом режиме вынесет свой вердикт. Приговор опубликуют на сайте КС.

"Страна" вела репортаж с заседания, куда на десять минут даже приехал президент Владимир Зеленский.

Основной аргумент истцов - о развале коалиции спикер Андрей Парубий объявил только в конце мая. Следовательно де-юре она существовала именно до этого момента.

У президента напирают на то, что коалиции не было де-факто с 2016 года и кроме того - роспуска Рады требует народ.

Теперь Конституционный суд должен вынести решение до конца июня. "Страна" выяснила, к чему уже склоняются члены КС.

Как проходило заседание

Суд продолжался восемь часов. Стороны успели сказать все, что они думают об этом деле.

Представитель президента заявил, что в Раде с 2016 года коалиции нет. Тогда из нее вышла "Самопомощь", "Батькивщина" и Радикальная партия Ляшко. А в двух оставшихся фракциях (БПП и "Народного фронта") осталось меньше 226 голосов.

Авторы представления доказывали, что большинство было - иначе как бы оно могло поменять правительство? В "Народном фронте" также напоминали решение этого же суда от 2010 года, по которому в коалицию могут входить и отдельные депутаты. У Зе настаивают - только фракции.

Судьей-докладчиком по этому делу по итогам распределения стал Виктор Кривенко. Этот судья был назначен в КС в конце 2015 года от Съезда судей и можно сказать, что он не входит ни в группу, ориентированную на бывшую власть, ни в группу так называемых "стародонецких" судей, которые, как считается, ориентируются на материальные стимулы.

Собственно, его нейтральная позиция проявилась и в вопросах, которые он задавал обоим сторонам процесса. Примечательно, что именно Виктор Кривенко сделал одно из самых важных заявлений в заседании. Он подчеркнул, что спикер парламента Андрей Парубий не предоставил по просьбе Конституционного суда Украины список народных депутатов, которые входили в состав парламентской коалиции после выхода из нее "Самопомощи", Радикальной партии и ВО "Батькивщина".

Такой список от Парубия неоднократно затребовали суды и более низких юрисдикций. Например, в процессе, истцом по которому выступает народный депутат Андрей Деркач (он оспаривает пребывание Ульяны Супрун в должности и.о. министра здравоохранения), суды неоднократно затребовали у Верховной Рады список коалиции, но так его никто и не увидел.

"Если переложить этот скромный набор слов на юридический язык, то будет немного другая картина - член организованного преступного сообщества Парубий, действуя умышленно и по предварительному сговору с Порошенко и депутатами БПП и НФ, без конституционных оснований и имея ошибочное представление о государственных интересах, узурпировали власть, сформировав правительство без коалиции. Неконституционное формирование правительства позволило указанным лицам установить контроль над бюджетом и использовать государственные активы, ресурсы, полезные ископаемые и государственные органы с целью наживы и личного обогащения. Появится мудрый прокурор, - сразу тюрьма", - пишет известный юрист Андрей Портнов, комментируя это заявление судьи-докладчика Виктора Кривенко.

В процессе заседания докладчик еще не раз спрашивал у подписантов обращения в КС, почему Парубий не предоставил суду список коалиции. Депутаты всячески отнекивались.

"Это вопрос не ко мне, а к председателю Верховной Рады Украины"… - вещал представитель Радикальной партии Олег Куприенко. Парадокс его присутствия на заседании КС был в том, что именно Радикальная партия в свое время забила гвозди в крышку гроба коалиции, выйдя из нее 29 марта 2016 года, после чего там там остались только две фракции БПП и "Народный фронт", совокупная численность этих двух фракций - 215 депутатов. Сейчас Куприенко и его партия - по другую сторону баррикады. У радикалов рейтинг менее 2% и досрочные выборы им не выгодны. Поэтому депутат изменил свои убеждения и теперь полагает, что коалиция тогда не разваливалась.

В тоже время, другие судьи были менее благосклонны к стороне президента.

Интересный диалог, например, произошел между представителем Зеленского Федором Вениславским и судьей Игорем Слиденко. Они поспорили о том, является ли развал коалиции общеизвестным фактом или нет.

И по этому диалогу можно примерно судить о настрое части судей относительно решения. Не очень благоприятный, прямо скажем, настрой в отношении Указа президента.

Слиденко: ... Во время интервью, которые начали давать еще с понедельника, довольно-таки эмоционально заявили про то, что отсутствие коалиции - это доказанный факт. Общеизвестный факт, который не нужно доказывать. В каком смысле вы употребили слова "общеизвестный факт"? В том, который употребляется в праве, или в каком-то другом?



Вениславский: Этот термин я употреблял в том смысле, что любой заинтересованный человек может проанализировать те цифры, которые есть на официальном сайте Верховной Рады и сделать вывод, что коалиция...



Слиденко: Я все-таки прошу дать ответ на мой вопрос. Вы употребляли термин "общеизвестный факт" в том смысле, в котором он используется в праве, или в каком-то другом?



Вениславский: Я употреблял термин "общеизвестный факт" в том смысле, что этот факт не ставится под сомнение...



Слиденко: Следовательно, так, как он используется в праве. Общеизвестным фактом является то, что произошла Чернобыльская катастрофа. Его не нужно доказывать ни в суде, ни в Конституционном суде, ни где-либо еще. Однако то, есть или нет коалиции в парламенте, в соответствии с нормами Конституции, - а Конституционный суд оперирует исключительно нормами Конституции - может сказать, скорее всего, исключительно Конституционный суд путем целевого и системного толкования ряда норм Конституции. Потому что в самой Конституции много вопросов, в том числе таких, как мы сегодня обсуждали. Существуют просто правовые лакуны, например, насчет момента, когда появляется коалиция, когда она исчезает, и так далее. Что, исходя из этих фактов, имелось в виду под употреблением этого термина "общеизвестный факт"? То есть, его Конституционному суду не нужно доказывать?



Вениславский: Я так думаю, что Конституционный суд Украины должен в данном случае обратить внимание на цель конституционно-правового регулирования. То есть выяснить цель. Почему законодатель в статье 90 предусмотрел право президента досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если не сформирована коалиция депутатских фракций? Цель этого состоит в том, что президент констатирует, что коалиции нет. Каким образом он это констатирует, мы привели в своем юридическом обосновании. Потому что фракция последняя политической партии Ляшко вышла из состава коалиции, и ее количественный состав уменьшился до меньше, чем предусмотрено Конституцией Украины.



Слиденко: Уважаемый господин представитель, еще раз: общеизвестный факт в теории права означает факт, который не требует доказательства. Я вам привел такой самый яркий пример, который мне пришел в голову в связи с Украиной: Чернобыльская катастрофа. Просто вы мне можете сказать, его нужно доказывать или нет?



Венислвский: С точки зрения, для того, чтобы Конституционный суд принял решение, он должен доказать, что этот факт является общеизвестным.



Слиденко: Спасибо, спасибо. То есть, это не общеизвестный факт. И последнее решение по теме. Только что, буквально час назад, цитирую вас, вы заявили, что Конституционный суд примет решение до 29 июня. Но вы считаете: "Мы ожидаем, что решение будет принято как можно скорее". У меня к вам вопрос: а откуда вы знаете, когда Конституционный суд примет решение?



Вениславский: Я не говорил, что Конституционный суд примет решение до 29 июня, я сказал, что поскольку закон про Конституционный суд предусматривает, что по сокращенной процедуре в месячный срок должен рассмотреть и принять решение, я апеллировал только этими положениями про Конституционный суд Украины, которые позволяют допускать, что месячный срок закончится с момента, когда Конституционный суд открыл производство.



Слиденко: Я извиняюсь, господин представитель, я цитирую: "Решение КС об указе про роспуск Рады должно быть не позже 29 июня, но мы ожидаем его быстрее". Я вас спросил, откуда вы знаете.



Вениславский: Я апеллировал только положениями закона, которые предусматривают месячный срок по сокращенной процедуре.



Слиденко: Спасибо, у меня больше нет вопросов.

Еще один судья Владимир Мойсик спросил у Вениславского - если Верховная Рада не предоставила Администрации президента список коалиции, то почему он считает, что коалиции не было. "Откуда вы это взяли? Из интернетов?" - вопрошал Мойсик. Услышав ответ Вениславского, что это следует из стенограммы заседания Рады, где было объявлено о выходе из коалиции фракций, Мойсик переспросил, "Так документов с мокрыми печатями у вас нет?" Услышав ответ: "Нет", он ухмыльнулся и добавил: "Симпатично".

Между тем, судья Конституционного суда в отставке, народный депутат Василий Нимченко в разговоре со "Страной" отмечает, что в этом процессе легко доказать отсутствие коалиции с весны 2016 года, но какое вынесут решение нынешние судьи, прогнозировать не берется.

"Если бы я был сейчас судьей в этом процессе, я бы инициировал прекращение судебного производства. КС втягивают в избирательный процесс, а это не допустимо. Установить факт отсутствия коалиции с весны 2016 года - это очень легко и просто", - говорит Нимченко.

Что решит Конституционный суд

КС - инстанция изначально неторопливая. Обычно она решает вопросы по несколько месяцев, а чаще - лет.

Однако дело о роспуске Рады суд принял к рассмотрению как безотлагательное. А это означает, что решение должно быть вынесено до конца июня (30 дней от даты принятия к рассмотрению).

С одной стороны - так оно и есть: выборы уже 21 июля. С другой - многие за этой оперативностью увидели позитивный сигнал для старой власти. Ведь Зеленскому как раз выгодно, чтобы дело не рассматривалось как можно дольше.

И пока, по данным источников "Страны" в Конституционном суде, есть немаленькая вероятность, что КСУ признает Указ неконституционным.

"Теперь судьи должны провести закрытое заседание, на котором заслушать проект решения, написанный докладчиком Кривенко. После чего принять его за основу, обсудить дополнения и утвердить большинством минимум в 10 голосов. То есть это еще одно-два закрытых заседания. До конца июня точно управятся. Темп они сразу взяли хороший", - говорит источник.

По его словам, сейчас есть железных 4 голоса за признание Указа неконституционным. "Это Сас, Мельник, Слиденко. Все трое - люди "Народного фронта". А также Мойсик. Точно против четверо судей, которые ориентируются на прежнего главу суда Станислава Шевчука. Остальные торгуются. Тут только цена вопроса имеет значение. Наиболее склонны к торговле так называемые "стародонецкие" судьи - 6 судей, назначенных еще во времена Януковича. И с ними 10 голосов как раз и набирается. Работа с ними ведется и, как говорят, стороны близки к соглашению", - говорит источник.

Он также указывает на то, что за последний месяц ситуация в Конституционном суде Украины для Зеленского значительно ухудшилась. Так как был отправлен в отставку прежний глава КСУ Станислав Шевчук, которого еще до первого тура выборов дал понять Порошенко, что не намерен работать в его интересах.

"Главными застрельщиками его отставки были упомянутые выше Сас, Мельник и Слиденко, которым важно было поставить суд под политический контроль Народного фронта и Порошенко еще до его ухода с поста президента. Для этого они вступили в союз со стародонецкими, пообещав им не мешать решать "хлебные" вопросы. Совместно они и свергли Шевчука. После этого "хлебные" решения понесли одно за другим. Так, судьи отказались рассматривать вопрос о законности приватизации "Укррудпрома" в пользу Ахметова и отменили право НАБУ аннулировать сомнительные договора в пользу ферросплавного завода Игоря Коломойского. Теперь же дошло дело до политического решения и со "стародонецкими" ведут работу, чтоб они вновь сыграли в тандеме и проголосовали за признание Указа неконституционным", - говорит источник.

По его словам, вероятность отмены Указа "минимум 50%, а то и более".

И остановить процесс отмены выборов может лишь боязнь служителей Фемиды перед Зеленским и всеобщим общественным осуждением (страна не поймет этого решения и не поверит, что оно было принято без коррупции). Но перевесит ли этот страх материальные стимулы - большой вопрос.

"Часть судей изначально были настроены против президента и, как мы сегодня увидели, они задают информационный тон в этом процессе. За такое решение необходимо чтобы проголосовало 10 судей. Выступления судей отчасти являются попыткой убедить своих коллег, что указ неконституционный и попыткой обосновать это обществу. Есть тут и свой элемент игры с президентом, мол, все процессы в стране происходят вопреки его воле и ничего у него не получится", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.