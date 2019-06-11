Президент Украины Владимир Зеленский в конце срока своих полномочий станет "бандеровцем". Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в интервью Голосу Америки, опубликованном 10 июня.

"Каждый новый президент Украины начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, кто сможет вести конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца, который будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией", – сказал он.

По словам министра, первый президент Украины Леонид Кравчук сдал ядерное оружие, у Леонида Кучмы были "братство, объятия с Российской Федерацией и кризис в Тузле".

"Этим путем прошел и (Виктор) Янукович, и (Виктор) Ющенко, и сейчас этот путь уготован Зеленскому", – считает Омелян.

Он выразил надежду, что "трансформация Зеленского будет очень быстрой".

Напомним, что жители родного села Степана Бандеры массово проголосовали за Владимира Зеленского.

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