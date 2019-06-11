Во вторник, 11 июня, курс украинской гривни на межбанковском валютном рынке упал до 26,475 грн/$1 с 26,315 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,46 - 26,49 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 12 июня официальный курс 26,29895 грн/$1.

По данным Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 июня укрепился до 26,2473 грн/$1 с 26,3934 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 12 июня до 26,29895 грн/$1 по сравнению с 26,375022 грн/$1 на 11 июня 2019г.

100 долларов США - 2629.8950

100 евро - 2977.0411

10 российских рублей - 4.0764

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 7 июня составил 307.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $263.6 млн.

Ранее сообщалось, что гривня начала неделю с укрепления на межбанковском рынке сразу на 20 копеек.