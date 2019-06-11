В Ровенской области полицейские изъяли во дворе местного жителя один из крупнейших арсеналов боеприпасов в Украине. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области. Крупный схрон с гранатами нашли в селе Сеянцы Острожского района возле дома в саду, на глубине полтора метра.

"Сегодня, 11 июня, по полученной управлением уголовного розыска информации оперативники, следователи, кинологи и взрывотехники полиции области под процессуальным руководством прокуратуры при проведении обыска обнаружили во дворе 45-летнего жителя Острожского района один из крупнейших в Украине складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

В частности, было обнаружено 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ- 22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00.

В полиции отметили, что все изъятое направляется для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Фото: mvs.gov.ua

Как сообщала "Страна", в США констатировали, что "после начала АТО Украина превратилась в оружейный супермаркет". С 2014 года из зоны АТО (ООС) в Украину стали поступать целые партии оружия и боеприпасов, затем расползаясь по "схронам" и гаражам.

Отметим, под Харьковом пьяный угрожал взорвать пассажиров гранатой Ф-1 в автобусе. Похожий инцидент произошел в метро Киева, куда один из посетителей зашел с двумя гранатами.