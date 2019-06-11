Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир заявил, что осуждает нападение на оператора харьковской службы новостей "Вести" и 24-го канала Вадима Макарюка, а также призвал власти Украины тщательно отнестись к расследованию этого инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ во вторник.

"Я осуждаю нападение и избиение Вадима Макарюка и призываю власти сделать все возможное, чтобы оперативно привлечь виновных в этом нападении к ответственности", - заявил Дезир.

Кроме того, он отметил, что нападения на журналистов из-за их профессиональной деятельности недопустимы и неприемлемы.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой).

Ранее сообщалось, что журналисты Харькова требуют найти и наказать виновных в нападении на оператора во время массовой драки на Барабашова. Документ.