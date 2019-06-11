Сегодня, 11 июня, Конституционный суд Украины закрыл открытую часть слушания по поводу конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и перешел к закрытой части слушания.

"Страна" вела онлайн-трансляцию заседания КСУ.

Открытое рассмотрение началось в 10:00 и продлилось до 18:00. Представитель президента привел свои аргументы в пользу решения Владимира Зеленского, настаивая, что в Раде с 2016 года, с того времени как из нее вышли "Самопомощь", "Батькивщина" и Радикальная партия Ляшко в коалиции не было большинства.

Авторы представления настаивали, что коалиция была и даже дважды сменила правительство, поэтому и оснований распускать парламент не было. Они апеллировали к решению КС от 2010 года, по которому в коалицию могут входить не только фракции, но и отдельные депутаты.

Судьи КС, которые задавали вопросы, поставили под сомнение знание математики, ведь если из 302 вычесть 73 и 215 (БПП и НФ), остается еще 14 депутатов. Судьи также намекнули представителю президента, что факт отсутствия коалиции должен установить суд, если этого так и не признали депутаты. Кроме того, судья Слипченко выразил удивление, откуда это у представителя президента информация, что суд вынесет свое решение до 29 июня.

После исследования материалов дела, КСУ перешел к закрытой части, во время которой оценит все предоставленные сторонами документы, а также примет решение. Оно будет обнародовано на сайте КСУ. Дату и время в суде не сообщили.

Напомним, что Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая. Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

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Кроме того, у Зеленского готовят план "Б" на случай признания роспуска Рады неконституционным.