11 июня президент Владимир Зеленский сегодня провел ряд кадровых перестановок. Он сменил глав 12 регионов и запустил процедуру снятия генпрокурора Юрия Луценко, а также главу МИД Павла Климкина.

Параллельно в Украине появился новый глава разведки, а несколько замов главы СБУ и начальники областных управлений потеряли работу.

Целью этих отставок, по-видимому, является подготовка к выборам. Самый серьезный удар сегодня пришелся на кресла губернаторов и региональных начальников СБУ.

И это логично - именно с этих должностных высот обеспечивалась работа "Сетки" Петра Порошенко во время президентских выборов.

"Страна" разбиралась в деталях этой однодневной кадровой революции.

15 снял, 12 назначил

Самым масштабным действием стало увольнение губернаторов сразу 15 областей.

Зеленский снял руководителей Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы), Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций.

Представление на снятие губернаторов поступило в Кабмин еще в начале июня. Правда, тогда в распоряжении Зеленского шла речь о 12 регионах. Правительство тогда согласовало все эти увольнения.

Речь шла о перечисленных выше областях минус Полтава, Одесса и Херсон, которые Зеленский добавил сегодня.

По ним еще нет согласования Кабмина. Поэтому временно исполняющие обязанности назначены именно по тем 12 регионам, которые изначально подавались в Кабмин.

Вот полный список новоназначенцев:

Временно исполняющим обязанности главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер,

Черниговской – Наталья Романова,

Хмельницкой – Владимир Кальниченко;

Тернопольской – Иван Крысак;

Сумской – Вадим Акперов;

Николаевской – Вячеслав Бонь;

Львовской - Ростислав Замлинский;

Кировоградской – Сергей Коваленко;

Ивано-Франковской - Мария Савка;

Запорожской – Элла Слепян;

Закарпатской – Иван Дуран;

Волынской – Александр Киричук.

Минус Климкин, плюс Пристайко

Сегодня Зеленский также внес в Раду сразу два резонансных представления.

Во-первых он предложил парламенту уволить министра иностранных дел Павла Климкина (буквально неделю назад парламент отклонил аналогичное представление) и вместо него назначить замглавы АП Вадима Пристайко.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сообщил замглавы президентской администрации Руслан Рябошапка сегодня на брифинге.

Этот кадровый дипломат до назначения к Зеленскому возглавлял представительство Украины при НАТО. А до 2017 года он был вторым человеком в министерстве иностранных дел - первым замом Павла Климкина.

Пристайко - родом из Одесской области. Что интересно, профильного дипломатического образования у него нет. В 90-х он закончил киевский политех и Академию внешней торговли.

В МИД Пристайко попал из сопредельного ведомства - министерства внешнеэкономических связей в 1997 году. Из крупных назначений - в каденцию Януковича Пристайко был послом Украины в Канаде, где и встретил Евромайдан.

Однако в 2014 году Пристайко пошел вверх по карьерной лестнице.

Судя по его интервью, собранных на страничке миссии Украины в НАТО, дипломат являлся довольно-таки верным сторонником курса Петра Порошенко. Он к примеру выступал против референдума по НАТО и говорил, что можно обойтись и без этого.

"Вопрос референдума не имеет много общего с самим курсом Украины в направлении НАТО", - заявлял Пристайко. Отметим, что референдум по вступлению в Альянс является программным пунктом Зеленского.

При этом дипломат призывал решить вопрос с Венгрией, которая требуют дать возможность этническим венграм в Украине обучать детей на своем родном языке. В противном случае, по его мнению, Украина не получит плана действий по членству в Альянсе. Он также говорил, что внесение НАТО в Конституцию ничего не изменит в деле продвижения к Альянсу.

"С одной стороны - да - вещь нужная (украинизация образования - Прим.Ред.). Это как страховка от реванша пятой колонны Кремля. С другой, ну что это меняет? В конце концов, только реформы приближают нас к НАТО", - говорил дипломат еще в прошлом году.

Есть и другие маркеры взглядов дипломата на разные вопросы жизни страны.

Так, накануне празднования Дня Победы Вадим Пристайко высказывал свое негативное отношение к акции Бессмертный полк. Он упрекнул участников марша в том, что они не знают, чьи портреты несут.

"Я бы воспринимал более положительно этот марш, если бы люди несли фотографии своих дедов, которые реально воевали и погибли во время войны. Сама идея нести просто архивные фотографии - она ​​сомнительна, люди часто не знают, чьи лица там изображены. Это ужасная насмешка и над памятью, и над самой историей. Этих людей используют в политических целях - и это еще более обидно, ведь не имеет ничего общего с чествованием памяти погибших", - сказал Пристайко.

У будущего главы МИД двое сыновей - Владимир и Андрей.

Отставка Луценко

Во-вторых, в Раду сегодня отправилось представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко", - сказал Рябошапка на брифинге возле Администрации президента.

Также он уточнил, что основанием стало отсутствие юридического образования и процессуального опыта.

"Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование", - сказал замглавы АП.

Кого Зеленский хочет назначить вместо Луценко - пока неизвестно. И, вероятно, до выборов кандидатур на этот пост не будет.

Стоит отметить, что парламент скорее всего не станет голосовать за предложения Зеленского. Пока что ни одна инициатива президента в Раде поддержки не находила. Даже дату инаугурации ему назначили днем позже, чем просил Зе.

Поэтому подача представлений выглядит как попытка обвинить Раду в бездеятельности и саботаже. Чем, конечно, ее позиция и является на самом деле.

Назначение разведчика

Но были сегодня и назначения, которые в компетенции президента.

11 июня Зеленский назначил нардепа из "Батькивщины" главным разведчиком Украины. Главу Службы внешней разведки возглавил Владислав Бухарев.

Это ведомство - более гражданской направленности, чем Главное управление разведки Минобороны. По данным "Страны", Петр Порошенко использовал технические мощности СВР, чтобы прослушивать своих оппонентов.

Владислав Бухарев - генерал-лейтенант СБУ в рядах парламентской фракции "Батькивщина". Силовик работал в СБУ с 1992 по 2007 годы. После чего стал начальником налоговой милиции при премьере Юлии Тимошенко.

В Службу безопасности Украины вернулся в 2014 году при Валентине Наливайченко, став его первым заместителем. Однако через несколько месяцев он этот пост покинул и стал офицером по особым поручениям.

Фото: Владислав Бухарев

На выборах в Раду 2014 года избрался по спискам "Батькивщины".

Кандидатура Бухарева после победы Зеленского рассматривалась и на должность шефа СБУ.

Как мы уже писали, он давно знаком с нынешним президентом.

Кстати, оказалось, что Бухарев был награжден медалью от ФСБ. Награду он получил в 2009 году, за участие в совместной операции по борьбе с наркотиками. Это упоминалось в агитационной листовке депутата.

В октябре 2014 года Бухареву пришлось объяснять за что он получил награду от страны-агрессора. "Я несколько раз видел в интернете как люди упрекали меня в том, что в моих листовках написано о российской награде, поэтому я считаю нужным рассказать вам откуда она у меня", - написал Бухарев.

По словам чиновника, его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. В этой операции, по словам Бухарева, были задействованы представители спецслужб разных стран, в том числе США, России, Европы, Никарагуа.

"Также, люди удивляются, почему я указал этот факт в своих листовках. Я не хвастаюсь этой наградой, но считаю неправильным скрывать такие факты от людей. У меня есть принципы, один из главных – честность", - написал Бухарев.

Громкие отставки в СБУ

Также президент сегодня устроил масштабную встряску в СБУ и уволил начальников сразу пяти областных управлений.

Подписаны указы об увольнении начальников Управлений СБУ в Одесской области - Александра Довженко, во Львовской области - Александра Ткачука, в Винницкой области - Олега Зозулю, в Закарпатской области - Владимира Пахнюка и в Черновицкой области - Руслана Сторожука.

Говоря об их увольнении замглавы АП Руслан Рябошапка отметил, что они "отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой".

После назначения и.о главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Владимир Зеленский заявил, что потребует от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы, в том числе по борьбе с контрабандой.

"У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - заявил президент в начале июня.

Со своей стороны, Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика должны быть преодолены. И заверил, что СБУ сделает все возможное, чтобы выполнить поручения президента.

Также Владимир Зеленский уволил заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании. "Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке", - сказал Рябошапка на брифинге возле АП. намекнув на уголовные дела.

Олег Фролов работает в органах безопасности с 1993 года. С 2007 по 2010 он заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. В 2011-м, при президенте Януковиче, его назначают первым заместителем Главы Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных.

Почти сразу после своего прихода к власти, в июле 2014 года, Порошенко назначает Фролова на должность начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ, который обеспечивает "прослушку".

О том, как подразделение Фролова на аппаратуре, выделенной посольством США, слушало всех политических конкурентов Петра Порошенко, в том числе Владимира Зеленского, в период предвыборной кампании читайте здесь.

Фото: Олег Фролов

Владислав Косинский сделал впечатляющую карьеру в силовых органах. С 2017 года возглавлял управление СБУ в Сумской области, до этого несколько лет был начальником управления внутренней безопасности СБУ. Во время Революции достоинства работал помощником руководителя департамента "Т" СБУ (защиты нацбезопасности), а позже сам возглавил этот департамент.

"Как в период работы в УВБ, так и в ДЗНД он занимался тем, что стриг купоны. Наибольший интерес вызывали у него истории с обеспеченными заявителями, а дальше - просто разворачивал в нужную сторону весь доступный ему арсенал давления", - характеризует Косинского собеседник "Страны" в силовых структурах.

Тот факт, что беспринципный Косинский помогал Порошенко "ковать победу" на президентских выборах, сомнений не вызывает. Подробно биографию Косинского "Страна" уже описывала.

Фото: Владислав Косинский