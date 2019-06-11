Назначенный сегодня главой Службы внешней разведки Владислав Бухарев награжден медалью ФСБ "За боевое содружество". Награду он якобы получил в 2009 году, за участие в совместной операции по борьбе с наркотиками.

Об этом говорилось на его фб-странице 6 октября 2014 года. Тогда Бухарев опубликовал свою агитационную листовку, где указана информация о награде. "Я несколько раз видел в интернете как люди упрекали меня в том, что в моих листовках написано о российской награде, поэтому я считаю нужным рассказать вам откуда она у меня", - написал Бухарев.

По словам чиновника, его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

В этой операции, по словам Бухарева, были задействованы представители спецслужб разных стран, в том числе США, России, Европы, Никарагуа.

"Также, люди удивляются, почему я указал этот факт в своих листовках. Я не хвастаюсь этой наградой, но считаю неправильным скрывать такие факты от людей. У меня есть принципы, один из главных – честность", - написал Бухарев.

Как сообщала "Страна", у Зеленского могут отдать Службу внешней разведки под начало Владислава Бухарева. С декабря 2007 по март 2010 он был первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальником налоговой милиции.

Отметим, что в действующем составе Рады хотят заменить уголовную ответственность за хранение наркотиков административной.