Предварительный список кандидатов в Верховную Раду по мажоритарным округам от "Слуги народа" будет презентован в течение суток. Об этом "Стране" сообщил источник в Зе-команде.

А 6 июля состоится третья часть съезда партии, на котором будет утвержден откорректированный список мажоритарщиков.

Кстати, по этой система "Слуга народа" выдвинет почти 200 кандидатов.

Напомним, что ресторатор Тищенко пойдет в Раду от команды Зеленского в Киеве по округу Третьякова.

Также мы писали о том, что по округу Грановского в центре Харькова от "Слуги народа" идет блогер-активист Zpsanek.

С партийным списком "Слуги народа" можно ознакомиться здесь.