Предварительный список мажоритарщиков от "Слуги народа" появится в течение суток, окончательный - 6 июля
Предварительный список кандидатов в Верховную Раду по мажоритарным округам от "Слуги народа" будет презентован в течение суток. Об этом "Стране" сообщил источник в Зе-команде.
А 6 июля состоится третья часть съезда партии, на котором будет утвержден откорректированный список мажоритарщиков.
Кстати, по этой система "Слуга народа" выдвинет почти 200 кандидатов.
Напомним, что ресторатор Тищенко пойдет в Раду от команды Зеленского в Киеве по округу Третьякова.
Также мы писали о том, что по округу Грановского в центре Харькова от "Слуги народа" идет блогер-активист Zpsanek.
С партийным списком "Слуги народа" можно ознакомиться здесь.
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