Не есть жирного и носить шляпу. В Минздраве рассказали, как пережить жаркое лето-2019
Украинцам предстоит пережить достаточно жаркое лето. По данным синоптиков, в июне ожидается максимальная для этого месяца жара - до +32-35 градусов. Не сдаст свои позиции жаркая погода и в июле - столбик термометра будет достигать отметки +34. Первая половина августа также обещает быть довольно горячей - до +28-32 градусов. В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как уберечься от аномальной жары.
Для сведения к минимуму последствий воздействия жары на организм следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Находиться как можно меньше на солнце, особенно с 11 до 16 часов, по возможности заходить в прохладные помещения, включать кондиционер, даже несколько часов помогут организму справиться с жарой.
- Быть осторожными с загаром и наносить солнцезащитный крем, выходя на улицу. В ЦОЗ рекомендуют покупать кремы с SPF не меньше 30 и с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA/UVB", они лучше действуют.
- Возле водоемов обгореть легче всего, поэтому стоит всегда находиться в солнцезащитных очках, шляпе и в светлом легком одеянии с длинным рукавом.
- Избегать посещения солярия в жару.
- Пить больше воды, регулярно и маленькими порциями. Не советуют пить алкоголь, напитки с кофеином и с большим количеством сахара, ведь это приводит к потере организмом еще большего количества воды. Не рекомендуются и очень холодные напитки - они могут вызвать судороги желудка.
- Не стоит есть много жирной и горячей пищи, ведь это создает дополнительную тепловую нагрузку для организма
- Лучший способ остыть - принять прохладный душ или ванну.
- Быть осторожными с физическими упражнениями на солнце. Стоит начинать делать упражнения постепенно, наращивая темп, при ощущении слабости или головокружении немедленно отойти в тень или в прохладное место.
- Не оставляйте детей и домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.
- Не забывайте о своих домашних любимцах: регулярно давайте им воду, но следите за тем, чтобы она была прохладной.
Ранее "Страна" писала о том, что в ближайшие сутки Украину накроет максимальная для июня жара.
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