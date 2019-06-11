Украинцам предстоит пережить достаточно жаркое лето. По данным синоптиков, в июне ожидается максимальная для этого месяца жара - до +32-35 градусов. Не сдаст свои позиции жаркая погода и в июле - столбик термометра будет достигать отметки +34. Первая половина августа также обещает быть довольно горячей - до +28-32 градусов. В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как уберечься от аномальной жары.

Для сведения к минимуму последствий воздействия жары на организм следует придерживаться следующих рекомендаций:

Находиться как можно меньше на солнце, особенно с 11 до 16 часов, по возможности заходить в прохладные помещения, включать кондиционер, даже несколько часов помогут организму справиться с жарой.

Быть осторожными с загаром и наносить солнцезащитный крем, выходя на улицу. В ЦОЗ рекомендуют покупать кремы с SPF не меньше 30 и с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA/UVB", они лучше действуют.

Возле водоемов обгореть легче всего, поэтому стоит всегда находиться в солнцезащитных очках, шляпе и в светлом легком одеянии с длинным рукавом.

Избегать посещения солярия в жару.

Пить больше воды, регулярно и маленькими порциями. Не советуют пить алкоголь, напитки с кофеином и с большим количеством сахара, ведь это приводит к потере организмом еще большего количества воды. Не рекомендуются и очень холодные напитки - они могут вызвать судороги желудка.

Не стоит есть много жирной и горячей пищи, ведь это создает дополнительную тепловую нагрузку для организма

Лучший способ остыть - принять прохладный душ или ванну.

Быть осторожными с физическими упражнениями на солнце. Стоит начинать делать упражнения постепенно, наращивая темп, при ощущении слабости или головокружении немедленно отойти в тень или в прохладное место.

Не оставляйте детей и домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.

Не забывайте о своих домашних любимцах: регулярно давайте им воду, но следите за тем, чтобы она была прохладной.

Ранее "Страна" писала о том, что в ближайшие сутки Украину накроет максимальная для июня жара.

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