В Украине в ближайшие сутки, 12 июня, в поле повышенного атмосферного давления ожидается преимущественно сухая погода, будет жарко - с максимальной температурой воздуха, характерной для середины июня, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Уточняется, что осадков не ожидаются, лишь на Закарпатье и Прикарпатье во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода 12 июня. Фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 16-21°, на побережье морей 20-25°, на крайнем западе и востоке страны местами 13-15°; днем 29-34°, в Карпатах 18-23°.

В Киеве 12 июня будет сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 июня самая высокая температура днем была 34,0° в 2010 году, самая низкая ночью 5,2° в 1950 году.

13 июня в Украине также осадков не ожидается. Лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22°, днём 29-34°.

В Киеве 13 июня сухо и жарко. Температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода 13 июня. Фото: meteo.gov.ua

По состоянию на 9:00 вторника, 11 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в р.Днепр в пределах Киева 24°.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео летнего снега, что выпал в июне на Житомирской трассе.

Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.