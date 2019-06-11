В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины считают, что сегодня около 30% сельских школ нужно оптимизировать. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"В сельских школах очень низкий уровень образования. Иногда даже количество учителей превышает количество учащихся. Нужно следовать зарубежному опыту и такие школы закрывать. Другими словами, нужно оптимизировать около 30% сельских школ", - заявил замминистра.

По его словаам, на этот процесс уйдет не за месяц или год, а нужна программа на 10 лет.

"Резко сделать это невозможно. И делать это надо не силовым путем, а путем создания хороших школ, чтобы туда начали ездить, тогда старые школы сами себя изживут… Купить современный автобус и подвозить детей - в несколько раз дешевле и эффективнее, чем содержать старую школу", - резюмировал он.

Напомним, что Минобразования потратит 267,3 млн гривен на борьбу с уличными туалетами в сельских школах.

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