Глава МВД России Владимир Колокольцев подал заявление об освобождении из-под домашнего ареста журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, закрыто.

Об этом передают "Вести". Сообщается, что Голунов освобожден из-за недоказанности вины.

Кроме того, Колокольцев заявил, что сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены, а главу УВД по ЗАО, которое возбудило дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками управления МВД по Москве - решено уволить. Ходатайство об их освобождении от должности направлено президенту России Владимиру Путину.

Как сообщала "Страна", три газеты России вышли с одинаковой обложкой, чтобы поддержать журналиста. Отметим, что делом журналиста Ивана Голунова занялся лично генеральный прокурор России.