В Будапеште со дна Дуная подняли затонувший туристический катер Mermaid. На его борту обнаружены тела еще четверых погибших. Об этом сообщает BBC News.

"Кран медленно поднял катер на поверхность со дна Дуная, после чего дайверы нашли на нем тела еще четырех погибших туристов. У спасателей все еще есть надежда, что кто-то на катере мог выжить, попав в воздушную подушку", - пишет издание.

Фото: bbc.com

Четыре найденных тела на данный момент не опознаны. Скорее всего, это южнокорейские туристы. Предполагают, что одно из тел принадлежит капитану судна. Крушение катера уже назвали самой крупной речной аварией на Дунае за последние 65 лет.

Напомним, прогулочный катер Mermaid ("Русалка") затонул 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии после столкновения с теплоходом Viking Sygin. На борту судна находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти. Погибшими считаются 28 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что украинского капитана, чье судно столкнулось с катером в Венгрии, обвинили еще в одной аварии.

Также мы сообщали, что в сети опубликовали новое видео столкновения катеров в Будапеште, после чего погибли туристы и капитан судна.