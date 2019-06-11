В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о даче согласия на увольнение Юрия Луценко с поста генерального прокурора страны. Соответствующий проект постановления (№10380) зарегистрирован во вторник.

На данный момент тексты представления и проекта постановления на сайте парламента отсутствуют.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Как сообщалось, в этот же день замглавы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский вносит в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генпрокурора Луценко.

Инициирование увольнения генпрокурора Рябошапка объяснил так: "Есть юридическая позиция, связанная с тем, что, несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование".

Также замглавы АП подчеркнул, что прокурор осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в сфере права.

Ранее сообщалось, что у Зеленского заявили, что хотят уволить Луценко на следующей неделе.

Также мы писали, что Луценко рассказал, когда уйдет в отставку и когда вернется в политику.