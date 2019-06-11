Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях.

Соответствующие указы от 11 июня уже опубликованы.

  • Временно исполняющим обязанности главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер,
  • Черниговской – Наталья Романова,
  • Хмельницкой – Владимир Кальниченко;
  • Тернопольской – Иван Крысак;
  • Сумской – Вадим Акперов;
  • Николаевской – Вячеслав Бонь;
  • Львовской - Ростислав Замлинский;
  • Кировоградской – Сергей Коваленко;
  • Ивано-Франковской - Мария Савка;
  • Запорожской – Элла Слепян;
  • Закарпатской – Иван Дуран;
  • Волынской – Александр Киричук.

Во вторник, 11 июня, заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.

В 12 из 15 названных Рябошапкой областей уволены главы ОГА, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.

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