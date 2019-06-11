Зеленский назначил врио глав 12 областей Украины. Список по регионам
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях.
Соответствующие указы от 11 июня уже опубликованы.
- Временно исполняющим обязанности главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер,
- Черниговской – Наталья Романова,
- Хмельницкой – Владимир Кальниченко;
- Тернопольской – Иван Крысак;
- Сумской – Вадим Акперов;
- Николаевской – Вячеслав Бонь;
- Львовской - Ростислав Замлинский;
- Кировоградской – Сергей Коваленко;
- Ивано-Франковской - Мария Савка;
- Запорожской – Элла Слепян;
- Закарпатской – Иван Дуран;
- Волынской – Александр Киричук.
Во вторник, 11 июня, заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
В 12 из 15 названных Рябошапкой областей уволены главы ОГА, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.
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