Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях.

Соответствующие указы от 11 июня уже опубликованы.

Временно исполняющим обязанности главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер,

стал Вячеслав Кучер, Черниговской – Наталья Романова,

– Наталья Романова, Хмельницкой – Владимир Кальниченко;

– Владимир Кальниченко; Тернопольской – Иван Крысак;

– Иван Крысак; Сумской – Вадим Акперов;

– Вадим Акперов; Николаевской – Вячеслав Бонь;

– Вячеслав Бонь; Львовской - Ростислав Замлинский;

- Ростислав Замлинский; Кировоградской – Сергей Коваленко;

– Сергей Коваленко; Ивано-Франковской - Мария Савка;

- Мария Савка; Запорожской – Элла Слепян;

– Элла Слепян; Закарпатской – Иван Дуран;

– Иван Дуран; Волынской – Александр Киричук.

Во вторник, 11 июня, заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.

В 12 из 15 названных Рябошапкой областей уволены главы ОГА, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.

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