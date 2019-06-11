Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины хочет объединить пожарную, медпомощь и полицию в громадах в единые Центры безопасности. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Есть идея создания единого Центра безопасности в громадах, который объединит пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию. Уже разработан проект и хотим разработать сеть таких Центров безопасности. Они будут предоставлять всю необходимую помощь в течение 20 минут", - отметил Парцхаладзе.

Напомним, что в Минрегионе разработали законопроект о реконструкции устаревшего жилья.

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