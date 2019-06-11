Несмотря на то, что американская корпорация Starbuсks все еще не вышла на украинский рынок, кофе этой торговой марки начнут продавать в нескольких аэропортах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании Pavo Group, которая приобрела права на продажу продукции Starbucks.

Уточняется. что кофе Starbucks будет продаваться в магазинах дьюти-фри Pavo в аэропортах Львова, Запорожья, Харькова, а также в киевском аэропорту "Борисполь".

Как сообщалось, продукция американской компании по продаже кофе Starbucks, чье появление в Киеве анонсировал мэр Кличко, является слишком дорогой для потребителя на украинском рынке. Поэтому компания не выходит на украинский рынок.

Также мы сообщали, что компания Starbucks заработала около 2,3 млрд долларов на фото со стаканом кофе в "Игре престолов".