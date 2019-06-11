После победы над командной Люксембурга в стане сборной Украины царит веселая и уже немного расслабленная атмосфера.

Игроки готовятся к отпускам в межсезонье в отличном настроении и расположении духа.

"Все уже прокомментировали, давайте просто радоваться", - сказал полузащитник нашей сборной Евгений Коноплянка.

Видео: youtube.com/FOOTBOOM

Как сообщала "Страна", руководство "Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Александром Хацкевичем.

"То, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи", - отметил президент клуба Игорь Суркис.

Отметим, что в марте-апреле динамовец Виктор Цыганков был признан лучшим игроком тура Высшей лиги УПЛ три раза подряд

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