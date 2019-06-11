Международный день рыси отмечают 11 июня. Это редкое животное занесено в Красную книгу Украины.

Как сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети, в последнее десятилетие рыси все чаще стали встречаться в украинских лесах.

"О возвращении рыси в наши леса стали говорить лишь в последнее десятилетие. Фото и видео из установленных ловушек утверждают, что этот редкий вид вернулся в прежние места проживания. Доказано, что этот крупный хищник водится практически на всей территории нашего заповедника, включая территории вокруг населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным специалистов Чернобыльского заповедника, на территории зоны отчуждения постоянно проживает 10-16 особей.

"Рысь - автохтонный вид данного региона. Факт его самостоятельного возвращения и заметный прирост численности указывает на то, что условия зоны отчуждения полностью соответствуют биологическим потребностям животных, а негативное влияние человека (своей хозяйственной деятельностью) в отношении рыси и животных, которые являются для хищника кормовой базой, сведено к минимуму. Огромная территория, разнообразие биотопного условий, богатая кормовая база (косули, зайцы, тетерева, рябчик и др.) Смогут обеспечить формирование самоподдерживающийся популяции", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в заповеднике Малайзии умер последний самец суматранского носорога.

Также мы сообщали, что Чернобыльский заповедник показал, как в зоне отчуждения возродилась жизнь спустя 33 года после ядерной катастрофы.