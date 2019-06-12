По мажоритарному округу №93 в Киевской области может вновь пойти нардеп Александр Онищенко, который уехал в 2016 году из Украины и ушел в жесткую оппозицию к Петру Порошенко, опубликовав записи, сделанные у него в кабинете.

Алексанр Онищенко заявил "Стране", что думает по какому округу идти, но, вполне возможно, пойдет именно по 93-му, по которому он уже избирался в Раду.

"Как именно (от партии или самовыдвиженец), и по какому округу - еще решаю", - сказал "Стране" Онищенко.

Любопытно, что по этому же округу команда Зееленского ранее хотела отправить от своей партии известную гимнастку Анну Ризатдинову, родившей ребенка Онищенко и заявлявшей, что она вышла за него замуж (Онищенко факт женитьбы опроверг).

Однако, по данным источников "Страны" в партии "Слуга народа", потом произошла смена концепции и по округу пойдет некая Анна Скороходь.

"Скороходь - технический кандидат Косюка (олигарх Юрий Косюк, близкий к экс-президенту Петру Порошенко - прим. ред.). Округ расчищают под Александра Жукотанского - директора "Мироновоского хлебопродукта", креатуру Юрия Косюка", - сообщает источник "Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что ресторатор Тищенко пойдет в Раду от команды Зеленского в Киеве по округу Третьякова.

Также читайте о том, что по округу Грановского в центре Харькова от "Слуги народа" идет блогер-активист Zpsanek.