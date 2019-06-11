Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победного матча с Люксембургом дал короткое интервью.

Автор единственного гола на поле Арены Львов отметил, что победа в первую очередь важна с турнирной точки зрения, в борьбе за попадание на Евро-2020.

"Очень приятно, что забиваю. Я нападающий и должен забивать. У меня в прошлых играх было много шансов, где-то не повезло, где-то не хватило мастерства, поэтому очень приятно, что сегодня забил и для победы", - отметил Роман Яремчук.

Также футболист, который всего туром ранее открыл счет забитым за сборную мячам, констатировал, что "игра забывается, а результат - остается".

Видео: youtube.com/FOOTBOOM

На видео попал и момент, как после матча львовянин обнял своих папу и маму.

Видео:youtube.com/FOOTBOOM

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