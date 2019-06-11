Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий считает необходимым продолжить реализацию Украиной обязательств по программе Международного валютного фонда (МВФ) и начать переговоры по новой программе с Фондом уже в этом году. Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети.

Уточняется, что глава Нацбанка Украины сделал такое заявление во время недавней встречи с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергеем Гуриевым. На встрече обсуждалась текущая ситуация в экономике Украины и на финансовом рынке. В частности, обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей.

Смолий также напомнил о намерениях центрального банка разработать и утвердить до конца года новую стратегию реформирования финансового сектора Украины на 2020-2025 годы, работа над которой уже ведется. Со своей стороны представители ЕБРР выразили свою поддержку политике гибкого курсообразования и режима инфляционного таргетирования, которых придерживается Нацбанк. Они также отметили необходимость сохранения независимости НБУ, поскольку, как показывает опыт других стран, это является залогом здоровой экономической политики, отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что миссия МВФ уехала из Украины и приедет уже к новому правительству.

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