Главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина". О назначении сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки... назначен Бухарев Владислав", - сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ.

Глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев Фото: Вадим Чуприна

Напомним, 13 марта 2019 года еще действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Как сообщала "Страна", бывший заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко не вовремя подал иск в Верховный cуд о незаконном увольнении президентом и теперь должен объяснить, почему не уложился в определенный законом срок.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении замглавы СВР Семочко.

Также мы сообщали, что в СБУ засекретили дело о госизмене первого замглавы Службы внешней разведки Семочко.