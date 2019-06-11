В Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Киева в Facebook.

В сообщении говорится, что значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

С целью сохранения дорожного покрытия и улиц в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта с 12:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться согласно температурному режиму.

Ранее мы сообщали, что в среду в Украину придет 35-градусная жара.