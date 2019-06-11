Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Были уволены два заместителя главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке. Речь идет об увольнении двух заместителей главы СБУ Фролова Олега Владимировича, а также Косинского Владислава Владимировича", - сказал Рябошапка на брифинге возле АП в Киеве.

Олег Фролов работает в органах безопасности с 1993 года. С 2007 по 2010 он заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. В 2011-м, при президенте Януковиче, его назначают первым заместителем Главы Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных.

Почти сразу после своего прихода к власти, в июле 2014 года, Порошенко назначает Фролова на должность начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ, который обеспечивает "прослушку". Как сообщает Информатор, Фролов вел бизнес с соратником беглого президента Януковича Сергеем Левочкиным. Кроме того, что он якобы развернул бизнес на заказной "прослушке".

О том, как подразделение Фролова на аппаратуре, выделенной посольством США, слушало всех политических конкурентов Петра Порошенко, в том числе Владимира Зеленского, в период предвыборной кампании читайте здесь.

Олег Фролов Фото: realukraine.net

44-летний Владислав Косинский – уроженец Бородянки Киевской области, сделавший впечатляющую карьеру в силовых органах Украины. С 2017 года он возглавлял управление СБУ в Сумской области, до этого несколько лет был начальником управления внутренней безопасности СБУ. Во время Революции достоинства работал помощником руководителя департамента "Т" СБУ (защиты национальной безопасности), а позже сам возглавил этот департамент.

"Как в период работы в УВБ, так и в ДЗНД он занимался тем, что стриг купоны. Наибольший интерес вызывали у него истории с обеспеченными заявителями, а дальше - просто разворачивал в нужную сторону весь доступный ему арсенал давления", - характеризует Косинского собеседник "Страны" в силовых структурах.

В похожем свете запомнился новоиспеченный зам Василия Грицака на Сумщине, куда был откомандирован в феврале 2017 года. Здесь местные власти обвиняли "чекиста" в "крышевании криминальных схем", связанных с коммерческим сопровождением нелегальной добычи нефти и контрабанды. Год назад здесь даже инициировали обращение к президенту Украины с просьбой уволить Косинского с должности. В августе 2018 года Косинскому было присвоено звание генерал-майора.

Тот факт, что беспринципный Косинский помогал Порошенко "ковать победу" на президентских выборах, сомнений не вызывает. Подробно биографию Косинского "Страна" уже описывала.

Владислав Косинский Фото: 112.ua

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит в силовых структурах при новом президенте.

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