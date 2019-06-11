Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 июня, уволил 15 глав областных государственных администраций. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обадминистраций", - сказал он на брифинге во вторник возле здания АП.

Напомним, у Зеленского и раньше заявляли, что он хочет сменить всех губернаторов. Однако ранее СМИ писали про увольнение лишь 13 губернаторов. До этого Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав ОГА. Так, было утверждено представление на увольнение 13 глав областных государственных администраций - Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской. При этом губернатор Черниговской области Александр Мисник, Винницкой Валерий Коровий, Тернопольской Степан Баяна, Закарпатской Геннадий Москаль, Николаевской Алексей Савченко, Львовской области Олег Синютка сами подали заявления.