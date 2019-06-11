Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны. Кроме того, он внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко

Об этом во вторник, 11 июня, сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сказал Рябошапка на брифинге в Администрации президента.

Как сообщалось, Зеленский своим указом №317/2019 от 22 мая 2019 года назначил украинского дипломата, постоянного представителя Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы администрации президента. Днем ранее Пристайко заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины, если получит такое предложение от Зеленского. Он сообщил, что на тот момент от имени МИД помогал "переходной команде" в проведении эффективных международных встреч.

Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.

2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.

2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО МИД Украины.

2009-2012 - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.

2012-2014 - посол Украины в Канаде.

2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

С 2017 до назначения замглавы АПУ возглавлял миссию Украины при НАТО.

Вадим Пристайко Фото: УНИАН

Павел Климкин был назначен на пост министра иностранных дел Украины в 2014 году.

17 мая 2019 года он заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении. 30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел. Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Как писала "Страна", заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключал возможности проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Зеленский отрицал возможность ведения переговоров с Россией.