Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка. "Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко", - сказал Рябошапка на брифинге возле Администрации президента во вторник.

Также он уточнил, что основанием стало отсутствие юридического образования и процессуального опыта: "Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование".

Как сообщала "Страна", накануне в команде Зеленского призвали генпрокурора Луценко открыть уголовные дела против Бойко и Медведчука за поездки в Россию.

Также стало известно о том, что глава миссии ЕС в Украине прямым текстом заявил, что "генпрокурором должен быть профессионал".