Известный ресторатор и ведущий программы "Ревизор" Николай Тищенко будет баллотироваться от президентской партии "Слуга народа", он хочет попасть в Верховную Раду и стать народным депутатом по киевскому округу № 218 (Святошинский район) народного депутата от БПП Александра Третьякова (БПП переименовали в "Европейскую солидарность" - прим. ред).

Напомним, Тищенко присутствовал на партийном съезде партии "Слуга народа", который проходил 9 июня в столичном Ботаническом саду. Окружив себя поклонниками для селфи, он грубо оттолкнул журналиста "Страны" Анастасию Товт. Ранее была информация, что Тищенко собирается баллотироваться от партии "Слуга народа" по округу 233. Впрочем, данные не подтвердились.

17 мая Николаю Тищенко исполнилось 47 лет. Он никогда не был в политике. Дважды разведен, в 2016 году женился в третий раз на Алле Барановской. 21 февраля 2017 у Тищенко родился второй сын.

С супругой Аллой Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Как сообщала "Страна" партия Зеленского на съезде 9 июня огласила только первую сотню партийного списка и всего 10 (из 199) кандидатов по мажоритарным округам. Глава партии Дмитрий Разумков пообещал, что полный список мажоритарщиков смогут утвердить на закрытом съезде 10 июня.

Напомним, что ранее в распоряжении "Страны" оказалась фотография от наших читателей, сделанная вечером 4 июня в ресторане SANPAOLO на музейном переулке в Киеве, на которой запечатлены генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко за одним столиком с народным депутатом от БПП Александром Третьяковым.