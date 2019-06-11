В 2018 году украинцы получили более 57 тысяч отказов во въезде в Евросоюз. Об этом 11 июня 2019 сообщает пресс-служба НПО "Европа без барьеров".

"По итогам 2018 года это был самый проблемный количественный показатель. В 2018 году украинцы получили 57 593 отказа во въезде на границах ЕС, это на 55% больше чем в прошлом году (37 114), и стали лидерами по этому показателю", - сообщили в организации.

Более 46 тысяч отказов украинцы получили на польском участке сухопутной границы. Двумя официальными мотивами для этого называются отсутствие подтверждающей цель визита и условий пребывания документации, а также отсутствие финансового обеспечения.

В некоторых случаях сотрудники пограничных служб отказывались принимать в качестве доказательства платежеспособности средства на карточке.

По польской статистике, в первом квартале 2019 года количество отказов украинцам составило 14 тысяч. За аналогичный период 2018 года граждане Украине получили 11,9 отказов на въезд.

Мы разбирались, почему все больше украинцев не пускают в Евросоюз по безвизу.

Отметим, что в Польше в результате ДТП тяжело пострадали две украинские студентки. В больнице их посетила консул, которая пообщалась с ними и их родителями.

Напомним, что в Чехии удвоили число разрешений на работу для граждан Украины.