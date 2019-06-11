По 169-му мажоритарному округу в центре Харькова, по которому избирался соратник экс-президента Порошенко Александр Грановский, на парламентские выборы от "Слуги народа" идет известный активист-дорожник Александр Куницкий (Zpsanek). Об этом сообщил "Стране" источник в Зе-команде.

По данным источника, решение в Зе-команде по Куницкому приняли в последний момент.

Александр Куницкий Фото: Скриншот

Куницкий является известным блогером, который специализируется на дорожно-полицейской тематике и не раз вступал в стычки с полицией. На его Youtube-канала 946 тысяч подписчиков. Для примера приводим его последнее видео.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" подробно рассказывала о списке кандидатов, которые "Слуга народа" ведет в парламент.

Также мы писали о том, что "Слуга народа" решила провести в Раду прокурора, певшего для Пшонки. Видео его творчества.