В среду, 12 июня, Украине продлится жаркая погода, а дневная температура воздуха поднимется до +30...+35 градусов. Дожди обещают только на западе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Жара в Украине хорошо себя чувствует. в отличие от некоторых из нас", - замечает синоптик. По словам Натальи Диденко, в западных областях температура днем будет +29...+32 градуса. Ближайшей ночью будет немного прохладнее. "Можно дышать, гулять и весело бить комаров - в Украине +17...+23 градуса", - написала она.

Отдельные дожди с грозами возможны на западе, севере и в Винницкой области. Правда, их масштаб и распространение уменьшаются, жара испаряет влагу, поэтому дожди вероятны в этих частях слабые. В восточных областях, южной части и в большинстве центральных областей будет сухо, ясно, жарко. Также стоит перестраховаться на случай пожарной опасности.

В Киеве в среду будет жара, +30...+33 градуса, существенные осадки - не предвидятся. Далее - снова жара, будет доминировать сухой воздух. "Двигайтесь медленно, мойте тщательно себя и фрукты, забудьте на время о сырые суши, стихийные свежие рыбы, пусть живут компоты, вода, мороженое, кабачки, лен, хлопок, шелк, батист, утроить места со свежей водой для кота, защищать детей и цветы от прямого солнца", - дала рекомендации синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", из-за жары "Киевавтодор" усиленно поливает улицы столицы.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара. Улучшения погоды не стоит ждать до воскресенья-понедельника.

Также мы писали, что вчера в Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильной грозы с градом.