Шведский производитель оборудования для мобильных операторов Ericsson не прогнозирует запуск 5G в Украине до 2024 года. Об этом говорится в опубликованном 11 июня отчёте Ericsson Mobility Report. При этом ожидается, что доля пользователей 4G к 2024 году составит в Украине 50%, 3G - 42%. Прогнозная доля пользователей 5G в Украине к 2024 году не указывается.

Для сравнения, к 2024 году по прогнозу Ericsson Mobility Report количество пользователей 5G в США составит 63%, в Западной Европе - 40%.

Во всем мире количество пользователей 5G к 2024 году, как ожидается, составит 1.9 млрд человек. При этом связью 4G все ещё будут пользоваться 5 млрд человек.

В отчете также указано, что в мире 5G будет развиваться быстрее, чем 4G. За 6 лет показатель проникновения 5G по пессимистическому сценарию составит 45%. По оптимистичному - 65%. Для сравнения, за 6 лет 4G покрыл 30% населения мира. В 2018 году в Украине только 8% пользовались 4G, 52% - 3G, 35% - 2G.

Ericsson Украина и lifecell развернули демо-сегмент сети 5G провели открытое тестирование скорости мобильного интернета пятого поколения в Киеве.

17 мая президент Украины подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Как сообщала "Страна", глава профильной Нацкомиссии анонсировал возможность появления 5G в Украине уже в 2020-м.

Отметим, что в США будут проверять у претендентов на визу почту, телефонные номера и соцсети.

Напомним, что 31 января 2018 года прошли торги за получение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц. Лицензии получили оператор мобильной связи компания lifecell, компания "Киевстар" и оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина".