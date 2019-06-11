Более 32 тысяч граждан эвакуированы в течение суток по всей Украине в результате потока анонимных сообщений. Об этом на своей странице в соцсети написал первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он считает, что большое количество сообщений о минировании связано с тем, что "террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране".

"За прошедшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - пишет Аброськин.

"Правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена. Отбросы просто издевались на гражданами Украины", - добавил первый заместитель.

По словам Аброськина, большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий из почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащем ООО, которое зарегистрировано в РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре неизвестные угрожают взрывом на вокзале и в онкодиспансере.

Также мы сообщали, что неизвестные "заминировали" сразу ЧАЭС и аэропорт "Борисполь".