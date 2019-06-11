Украинский волонтер Давид Арахамия, который под №4 идет в партийном списке "Слуги народа" сразу после второго тура выборов предложил всем желающим поддержать экс-президента Петра Порошенко "за всю его работу" и поучаствовать во флешмобе с хештегом #спасибоПАП. Об этом Арахамия писал в Facebook. Но сейчас, учитывая его позиции в списке Зеленского, в соцсетях над ним просто смеются.

"Я хотел бы поблагодарить Петро Порошенко за всю его работу", - писал он 22 апреля. Он отметил, что "жил по соседству и видел во сколько он (Петр Порошенко - прим. ред.) возвращался домой" и волонтеру было "видно, что он очень много вложил своих сил и энергии".

"За то, что удержал страну в самые решающий момент, за то, что сделал Украину субъектом в международной политике, за безвиз, за то, что всегда готов был заниматься армией и она реально сильно изменилась и окрепла", - перечислил достижения экс-президента Арахамия.

"Я надеюсь, что Вы сможете отдохнуть, провести больше времени со своей семьей, восстановиться, проработать свои кадровые промахи и продемонстрировать новый уровень политики, уже в парламенте. Хотел бы запустить Фейсбук флешмоб, чтобы как-то поддержать в этот период. Делайте свои посты с хештегом #спасибоПАП", - резюмировал представитель партии Зеленского.

"Страна" уже рассказывала об Арахании, который также известен под псевдонимом Дэвид Браун. В его послужном списке - работа советником председателя Николаевской облгосадминистрации Вадима Мерикова (ставленник команды Арсения Яценюка и Александра Турчинова, но должность получил уже при президенте Петре Порошенко), а также в одной из волонтерских групп при Министерстве обороны. По нашим данным,

Арахамия - "привет" ВСУ и волонтерам от Зеленского, который старается быть в тренде и не слишком отставать на этом поле от Порошенко.

Некоторые наблюдатели его связывают с Аваковым (неоднократно защищал его в сетевых битвах), но, скорее, это просто типичный представитель майдановской "тусовки", который успел поработать со многими политиками этого спектра.

Фото: apostrophe.ua

В соцсетях вспомнили инициативу волонтера и подняли ее на смех. "В общем, поздравляю Команда Зеленського с ценным приобретением.Чувствую, товарищ далеко пойдет. "Делайте свои посты с хештегом #спасибоПАП"! ггг", - пишет пользователь Алексей Романов.

Фото: facebook.com

Напомним, что юрист Портнов рассказал о делах против экс-президента и решении Конституционного суда.

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